Un 21enne travolto dal treno a Settimo: linea ferroviaria paralizzata e caos pendolari

Mattinata di forti disagi ieri, martedì 26 maggio, sulla linea ferroviaria tra Torino e Chivasso dopo un grave incidente avvenuto nei pressi della stazione di Settimo Torinese. Dalle 9.15 la circolazione dei treni è stata sospesa per consentire l’intervento dei soccorsi e gli accertamenti dell’Autorità giudiziaria. Un giovane di appena 21 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno passeggeri vuoto diretto verso Torino Porta Nuova.

Intervento di soccorsi e forze dell’ordine

Sul luogo dell’investimento sono arrivati rapidamente i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i tecnici di Rfi. L’area è stata messa in sicurezza mentre venivano avviate le verifiche necessarie per chiarire quanto accaduto lungo i binari.

Lo stop alla linea ha coinvolto numerosi convogli regionali e del Servizio ferroviario metropolitano. Diversi treni sono stati cancellati, mentre altri hanno terminato il percorso in anticipo tra Torino Stura e Chivasso.

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Pendolari bloccati e traffico in tilt

La situazione più critica si è registrata a Chivasso, dove centinaia di viaggiatori sono rimasti fermi in attesa di soluzioni alternative. L’area prevista per il ritrovo dei passeggeri è risultata subito congestionata dalle auto in sosta.

Anche davanti alla stazione si sono formate lunghe code e il traffico è andato in forte difficoltà. Le condizioni della viabilità hanno complicato anche l’arrivo di eventuali autobus sostitutivi e dei familiari chiamati a recuperare i pendolari.

Ritardi e cancellazioni

Per tutta la mattinata Trenitalia ha invitato i viaggiatori a seguire gli aggiornamenti attraverso app, sito ufficiale e monitor presenti nelle stazioni. La circolazione ferroviaria ha subito pesanti rallentamenti su gran parte della tratta.

I tecnici hanno lavorato per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, mentre continuavano le operazioni richieste dall’autorità competente lungo il tratto interessato dall’incidente. Lo riporta Prima Settimo.

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