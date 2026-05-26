Traffico in tilt a Ghemme per i passaggi a livello chiusi. LE FOTO

Per più di un’ora le sbarre dei passaggi a livello di Ghemme sono rimaste abbassate, bloccando il traffico e creando lunghe code. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio, a causa di un guasto che ha bloccato un treno merci a Sizzano.

Le sbarre si sarebbero quindi abbassate automaticamente in attesa del convoglio dell’arrivo del convoglio diretto a Romagnano. Ma il convoglio è invece rimasto bloccato all’altezza della stazione precedente, e quindi il dispositivo di sicurezza ha tenuto le sbarre abbassate per evitare che qualche veicolo si avventurasse e attraversasse i binari.

Lunghe code in paese

Questo ha ovviamente provocato lunghe code di veicoli che si sono fermati davanti alle sbarre in attesa della loro apertura. I minuti però passavano, e dopo un po’ tempo i conducenti hanno cominciato a fare manovre per tornare indietro e trovare un altro punto di passaggio.

Il problema è che sono rimasti chiusi tutti i passaggi a livello presenti in paese, per cui la confusione ha regnato sovrana per almeno un’ora. Alla fine, in base a quanto ricoportano alcuni testimoni, il treno è ripartito da Sizzano, ha attraversato Ghemme e le sbarre finalmente sono tornate nella posizione di apertura.

Foto di Roberto Fornara, che ringraziamo

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