Trovata dopo dieci giorni la cagnolona dispersa in Valgrande. Il suo padrone era stato recuperato dopo due notti trascorse al gelo della montagna: ora può tornare a casa anche il fedele animale.

E’ stato trovato dopo dieci giorni il pastore bergamasco che era disperso nel parco della Valgrande, nel Vco, a seguito dell’infortunio accaduto al suo proprietario. Tutto era iniziato il 17 novembre, quando l’escursionista lombardo 66enne Arnaldo Tosin si era recato in zona per una camminata sui sentieri con Efra, l’inseparabile pastore bergamasco con cui era solito fare escursioni.

Il 66enne era però caduto in un canalone, procurandosi anche qualche frattura. Erano partite le ricerche, e lui era stato bravo a soprvvivere per due notti al gelo in montagna a circa 1.500 metri, tra i boschi del parco della Valgrande. A rintracciare l’uomo sono stati i vigili del fuoco in elicottero, che hanno utilizzato una speciale tecnologia che permette di individuare la posizione di un telefono cellulare anche senza la normale copertura telefonica.

Ma Efre, che era con lui al momento dell’incidente, era sparita.

Recuperato anche il cane

«Dopo 10 giorni incredibilmente Efra è stata avvistata a Pogallo e poi recuperata dalla Forestale. Grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno aiutato a fare girare l’appello perché chi abita da quelle parti tenesse gli occhi aperti». Come riportano i colleghi di Prima Novara, è questo l’annuncio pubblicato con gioia sui social nella giornata di ieri, mercoledì 27 novembre, dalla nipote di Tosin.

Questo invece il comunicato diffuso dai carabinieri forestali: «In data odierna è stato rintracciato il cane dell’alpinista disperso domenica 17 novembre nel parco nazionale Valgrande e poi recuperato. Il cane che era con l’uomo, una femmina di pastore bergamasco, non era stato ritrovato. L’animale è stato comunque cercato dalle squadre, ma senza esito. Dopo dieci giorni dall’incidente, l’animale è stato avvistato nella zona di Cicogna. Le pattuglie dei carabinieri forestali del parco ed un volontario del soccorso alpino sono giunte sul posto per individuare l’animale segnalato nei boschi. L’animale appare in salute e verrà riconsegnato oggi pomeriggio alla sua famiglia».

