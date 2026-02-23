Trovato il cadavere di un 25enne ucciso con un colpo di pistola alla testa. Un omicidio sul quale sono appena iniziate le indagini.

È giallo nelle campagne alle porte di Bra, ne Cuneese, dove l’altro pomeriggio è stato rinvenuto il corpo senza vita di un 25enne di nazionalità albanese, residente a Santa Vittoria d’Alba, in provincia di Cuneo. A fare la scoperta è stato un automobilista di passaggio che, notando il cadavere nei pressi della carreggiata, ha immediatamente lanciato l’allarme.

Secondo le prime indiscrezioni – non ancora confermate ufficialmente dagli investigatori – il giovane sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa. Sul posto non sarebbe stata trovata alcuna arma, elemento che rafforzerebbe l’ipotesi dell’omicidio. A rendere ancora più inquietante il quadro è il fatto che il corpo fosse parzialmente coperto con della sabbia, dettaglio che fa pensare a un tentativo di occultamento.

Indagini a tutto campo

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del 25enne: chi lo abbia attirato in quella zona isolata e per quale motivo sono interrogativi centrali per le indagini. Il foro riscontrato sul capo sarebbe compatibile, dai primi accertamenti, con un proiettile, ma sarà l’autopsia a fornire risposte più precise sulla dinamica e sull’orario del decesso.

Il ritrovamento è avvenuto lungo una strada secondaria utilizzata per raggiungere la provinciale in direzione Alba. L’area è stata rapidamente transennata e sottoposta ai rilievi delle forze dell’ordine. Tra le piste al vaglio degli investigatori non si esclude quella di un possibile regolamento di conti maturato nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

