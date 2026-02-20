Trovato morto in una pineta un’ex calciatore del Novara. Christian Jidayi aveva 38 anni e aveva intrapreso un nuovo percorso nelle forze dell’ordine.

Sarebbe stato il suo ultimo compleanno prima dei 39 anni, che avrebbe compiuto tra poche settimane. Invece Christian Jidayi è stato trovato morto nella notte tra martedì e mercoledì in una pineta di Ravenna. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per chiarire le circostanze del decesso.

Jidayi, 38 anni, dopo aver chiuso la carriera nel calcio professionistico aveva intrapreso un nuovo percorso nelle forze dell’ordine locali. Era entrato a far parte della polizia locale di Gambettola, dove ha prestato servizio fino allo scorso luglio, per poi passare al corpo di polizia provinciale di Ravenna. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente sia l’ambiente sportivo sia quello istituzionale.

Una carriera tra Serie B e Lega Pro

Nato ad Avellino nel 1987, Christian Jidayi aveva mosso i primi passi nel settore giovanile del Cesena. A 19 anni il trasferimento al Bellaria-Igea Marina, dove erano arrivati i primi gol tra i professionisti.

Terzino di ruolo, era poi tornato al Cesena in Serie B, collezionando alcune presenze con il club romagnolo prima del passaggio al Mantova nel 2008. Negli anni successivi aveva vestito diverse maglie tra Serie C e categorie limitrofe, tra cui quelle di Bassano Virtus, Novara, Lecco e Saint-Christophe Vallée d’Aoste. Nel 2013 il ritorno in Romagna con il Forlì, dove aveva disputato due stagioni per un totale di 44 presenze e una rete. L’ultima esperienza della sua carriera sportiva era stata con la Pro Patria, nella stagione 2015-2016.

Indagini in corso sulla sua scomparsa.

