Trovato senza vita a soli 44 anni nel proprio appartamento. A fare la scoperta è stato il proprietario dell’alloggio, che non aveva più sue notizie.

Non aveva più notizie dell’uomo che aveva preso un suo alloggio in affitto, e nemmeno riusciva più a mettersi in contatto con lui. Così il proprietario è andato a verificare che fosse tutto a posto. Purtroppo lo ha trovato privo di vita. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di venerdì a Biella, e la vittima è un uomo di soli 44 anni. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Sul posto, un edificio che si affaccia sulla centralissima via Italia a Biella, sono arrivati i soccorritori del 118 e la polizia per i rilievi di prassi.

Nulla da fare per l’uomo

Purtroppo per il malcapitato non c’era ormai più nulla da fare, se non constatare il decesso. Non sono comunque stati trovati elementi che facciano pensare alla presenza di qualcun altro nell’alloggio, né a infortuni domestici. Evidentemente l’uomo era stato colpito da un malore che non gli aveva nemmeno lasciato il tempo di chiedere aiuto in qualche modo, e il suo cuore ha smesso di battere.

Foto d’archivio

