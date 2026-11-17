Una coppia di anziani di Novara è stata vittima nei giorni scorsi di una truffa che ha fruttato ai malviventi un bottino stimato in almeno 100mila euro. A sparire sono stati gioielli, monete antiche e altri oggetti preziosi custoditi nell’abitazione dei pensionati. Il raggiro è stato organizzato in più fasi, cominciando con una telefonata che annunciava una presunta emergenza bancaria.

Gli sconosciuti si sono presentati come appartenenti a un reparto specializzato nella lotta alle frodi, sostenendo che il conto corrente della coppia fosse stato clonato. Per proteggere il denaro, secondo i falsi operatori, sarebbe stato necessario aprire un nuovo conto. I due pensionati si sono rivolti alla banca, dove i dipendenti li hanno rassicurati: non risultavano anomalie e non occorreva trasferire alcuna somma.

Il secondo inganno: un presunto maresciallo di Novara

Il primo tentativo non aveva dunque prodotto il risultato sperato, ma i truffatori non si sono arresi. Hanno nuovamente telefonato alla coppia, cambiando completamente versione e parlando questa volta di un’indagine sul riciclaggio di oro rubato. Uno degli interlocutori si è spacciato per un maresciallo, presentandosi con il cognome Cortese e sostenendo di chiamare da una caserma di Novara.

La nuova storia era studiata per convincere gli anziani a collaborare con una presunta operazione giudiziaria. I preziosi conservati in casa avrebbero dovuto essere sottoposti a controlli per escludere collegamenti con attività criminali. Per il ritiro sarebbero arrivati due incaricati del tribunale, almeno secondo quanto riferito al telefono. In realtà, dietro quelle indicazioni si nascondeva un altro passaggio della truffa.

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I falsi incaricati si fanno consegnare tutti i preziosi

Convinta di avere a che fare con rappresentanti delle istituzioni, l’anziana ha seguito le istruzioni ricevute. Quando due uomini si sono presentati alla porta, ha consegnato loro i beni che la coppia custodiva nell’abitazione. In pochi istanti i malviventi si sono impossessati dell’oro, comprendente monili, monete antiche e altri oggetti di valore accumulati nel corso degli anni.

Il bottino, secondo una prima valutazione effettuata dalle vittime, raggiungerebbe almeno 100mila euro. Una cifra ingente, che rende particolarmente pesanti le conseguenze dell’accaduto. La donna aveva agito nella convinzione che i preziosi sarebbero stati controllati e successivamente restituiti. La messinscena aveva sfruttato la fiducia nelle istituzioni, facendo apparire la consegna come un adempimento necessario.

La scoperta in tribunale e la denuncia ai carabinieri

Soltanto in un secondo momento i due anziani hanno iniziato a comprendere di essere stati ingannati. Si sono recati al Palazzo di Giustizia di Novara per chiedere informazioni sull’oro consegnato, ma lì hanno scoperto che non esisteva alcuna procedura di verifica a loro carico. Nessun incaricato del tribunale era stato mandato a casa e i nominativi comunicati telefonicamente erano inventati.

La coppia si è così trovata davanti alla realtà di una truffa costruita attraverso telefonate, false identità e una visita a domicilio. Sconvolti per quanto accaduto e per l’enorme valore dei beni perduti, i pensionati sono stati accompagnati nella caserma dei carabinieri per formalizzare la denuncia. La vicenda mostra quanto possano essere articolati questi raggiri, capaci di alternare falsi allarmi bancari e presunte indagini giudiziarie per convincere le vittime a consegnare i propri averi.

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