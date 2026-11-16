Borgosesia, occhi accesi anche di sera: in arrivo il cane antidroga

Da venerdì sera a Borgosesia è partito il nuovo servizio serale della polizia locale, una delle misure annunciate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabrizio Bonaccio. I controlli si estendono così alle ore serali, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il presidio del territorio e contribuire a una città più tranquilla per famiglie, giovani e anziani.

Il potenziamento rientra in un piano che mette insieme presenza degli agenti, strumenti tecnologici e attenzione al rispetto delle regole. L’intenzione del Comune è rendere più capillare la vigilanza, anche nei momenti in cui la città cambia ritmo e le esigenze di controllo possono essere diverse da quelle delle ore diurne. Un nuovo tassello nella strategia per la sicurezza a Borgosesia.

Sette telecamere per sorvegliare gli ingressi della città

Uno degli interventi più significativi riguarda i sistemi di lettura delle targhe: la rete di controllo varchi sale a sette telecamere a disposizione della città. I dispositivi permettono di individuare in tempo reale i veicoli segnalati dalle autorità di pubblica sicurezza, offrendo uno strumento di supporto al lavoro di prevenzione e controllo del territorio.

Il progetto non si limita agli accessi stradali. L’amministrazione intende migliorare il segnale degli impianti già installati, effettuare manutenzioni e collocare ulteriori telecamere ad alta definizione nelle zone al momento prive di copertura. L’obiettivo è ampliare la capacità di osservazione della rete, intervenendo contemporaneamente sulle apparecchiature già esistenti. Come è noto, tra l’altro, rispetto al numero degli abitanti, Borgosesia è una delle città più sorvegliate d’Europa.

Un cane antidroga al fianco della polizia locale

Al servizio serale si affiancherà prossimamente un’altra novità: un cane antidroga entrerà nell’organico della polizia locale. L’animale, appositamente addestrato, sarà impiegato nelle attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Un ulteriore strumento operativo che l’amministrazione intende mettere a disposizione degli agenti per rafforzare i controlli.

L’arrivo dell’unità cinofila si inserisce in una strategia più ampia, nella quale tecnologia e presenza sul territorio procedono insieme. Da una parte il monitoraggio dei mezzi in transito attraverso i varchi elettronici, dall’altra la vigilanza diretta nelle strade e negli spazi cittadini. Una combinazione sulla quale il Comune punta per rendere più efficace l’attività di prevenzione.

Il sindaco Bonaccio: «Vogliamo una città sicura e tranquilla»

«Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo una Borgosesia sicura, tranquilla e pulita, dove chiunque possa vivere e circolare serenamente», afferma il sindaco Fabrizio Bonaccio. La qualità della vita viene indicata come priorità del programma di interventi, che punta a rafforzare la sicurezza urbana e il rispetto delle regole, con particolare attenzione alla vivibilità degli spazi pubblici.

«La nostra è una città accogliente ed ospitale, ma la sicurezza e il rispetto delle regole sono principi fondamentali che devono essere garantiti a tutti i cittadini», aggiunge Bonaccio. Il Comune punta dunque su prevenzione e controlli, attraverso nuovi investimenti e il potenziamento dei servizi esistenti, con l’intenzione di garantire una presenza più efficace sul territorio.

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