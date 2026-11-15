Paura all’alba a Serravalle: appartamento in fiamme, si teme per le case vicine

Incendio in un appartamento a Serravalle nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 15 novembre. L’allarme è scattato intorno alle 5, facendo intervenire una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo. Le fiamme hanno interessato un’abitazione del paese, rendendo necessario un intervento per scongiurare il rischio che il rogo potesse estendersi anche agli edifici circostanti.

Fortunatamente, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco nel resoconto dell’intervento, non si registrano persone ferite nell’incendio. Un esito ben diverso, come si ricorderà, aveva avuto l’incendio scoppiato lunedì sera in un’abitazione di Valdilana, quando una donna era purtroppo deceduta. A Serravalle le operazioni dei pompieri si sono quindi concentrate sul contenimento delle fiamme e sulla protezione delle abitazioni vicine, prima di procedere allo spegnimento del rogo e alla successiva messa in sicurezza della zona interessata.

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Le fiamme domate prima che raggiungessero le altre abitazioni

Una volta raggiunto il luogo dell’incendio, la squadra proveniente da Varallo ha provveduto a circoscrivere il rogo, impedendo che potesse coinvolgere anche gli immobili nelle vicinanze. L’intervento ha consentito di evitare la propagazione delle fiamme alle altre abitazioni, limitando così le conseguenze dell’incendio che si era sviluppato nell’appartamento durante le prime ore della giornata.

Completate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco si sono dedicati agli interventi necessari per eliminare le situazioni di pericolo ancora presenti. La squadra ha quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, presenti durante le operazioni effettuate dai pompieri nel territorio comunale di Serravalle Sesia.

Da chiarire le cause dell’incendio

Restano da chiarire le circostanze in cui si è sviluppato l’incendio. Nel primo resoconto dell’intervento non sono infatti state fornite indicazioni sulle cause che hanno provocato le fiamme, né sulle condizioni dell’appartamento prima dell’arrivo dei soccorritori. Non è ancora nota l’entità dei danni riportati dall’abitazione interessata dal rogo scoppiato intorno alle 5.

Il bilancio dell’episodio resta comunque positivo per quanto riguarda l’incolumità delle persone. Nonostante il rischio iniziale legato alla possibile estensione dell’incendio, le operazioni di spegnimento si sono concluse senza feriti e senza che le fiamme raggiungessero le abitazioni vicine. Ulteriori informazioni potranno chiarire le conseguenze materiali del rogo e le ragioni per cui è divampato.

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