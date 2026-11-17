Una vita spezzata a soli 20 anni, proprio quando sembrava esserci la possibilità di tornare a guardare al futuro con speranza. Lutto a Trivero e in particolare nella comunità Tamil per Ceethusha Pushpakaran, che si è spenta la scorsa settimana all’ospedale Maggiore di Novara, dove aveva affrontato un lungo percorso di cure per la leucemia. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione soprattutto in frazione Ponzone, dove vive la famiglia. Oggi, martedì 17 novembre, è il giorno dell’ultimo saluto alla giovane studentessa.

I riti funebri si terranno alle 10 nella camera ardente dell’ospedale Maggiore di Novara. Successivamente Ceethusha sarà accompagnata nella sala della chiesa parrocchiale di Ponzone, nel comune di Valdilana, dove amici e conoscenti potranno rivolgerle un ultimo saluto dalle 13 alle 15 dello stesso giorno. A piangerla sono la mamma, la sorella, i familiari e tutti coloro che le hanno voluto bene.

La malattia e il sogno di riprendere gli studi universitari

A ricordare Ceethusha con parole cariche di affetto è una conoscente, Maria Grazia, che aveva avuto modo di incontrarla perché la giovane viveva in un alloggio per studenti a Torino. Come racconta la donna in un messaggio rilanciato tra numerosi amici su Whatsapp, la malattia aveva costretto la ventenne a interrompere il suo percorso universitario e a trascorrere gran parte dello scorso anno all’ospedale di Novara, dove era stata sottoposta alle cure necessarie per affrontare la difficile battaglia contro la leucemia.

All’inizio di ottobre Maria Grazia l’aveva nuovamente per firmare il contratto d’affitto. Ceethusha era apparsa sorridente e in buona forma, tanto da lasciare spazio alla speranza. «Mi aveva detto che avrebbe ripreso l’università a dicembre, doveva senz’altro verificare ancora qualche esame per dirsi completamente guarita», racconta la conoscente. Un progetto che purtroppo la giovane non ha potuto realizzare.

Un’altra tragedia per una famiglia già provata dal dolore

La malattia ha purtroppo avuto il sopravvento, nonostante la tenacia con cui Ceethusha aveva affrontato il percorso terapeutico. Al suo fianco, durante questa difficile esperienza, ci sono sempre state la mamma e la sorella. La madre aveva anche preso un alloggio a Novara per poterle stare vicino durante le cure, accompagnandola in una battaglia affrontata con forza e speranza.

Tra l’altro, questa scomparsa rappresenta un nuovo, terribile lutto per una famiglia che aveva già dovuto affrontare una tragedia di recente. Ceethusha aveva infatti perso il papà alcuni anni fa, in seguito a un incidente automobilistico avvenuto a Crocemosso. Ora la mamma e la sorella si trovano a fare i conti con il dolore di un altro addio prematuro, mentre amici e conoscenti si stringono attorno a loro.

«Il tuo sorriso e la tua luce vivranno per sempre nei nostri cuori»

Nel ricordo di chi l’aveva incontrata nelle scorse settimane resta soprattutto l’immagine di una ragazza sorridente, desiderosa di riprendere gli studi e di tornare alla normalità. «Mi spiace tanto dovervi comunicare questa brutta notizia, anche perché mattina e sera Ceethusha era nelle mie preghiere», scrive la conoscente, affidando alle proprie parole il ricordo affettuoso di quella giovane vita.

Anche nell’annuncio funebre diffuso dalla famiglia, datato 10 novembre, il pensiero va al sorriso della ventenne: «Il tuo sorriso e la tua luce vivranno per sempre nei nostri cuori». Poche parole che raccontano l’amore per una ragazza strappata troppo presto ai suoi affetti e ai suoi progetti. Martedì, a Novara e a Ponzone, sarà l’occasione per stringersi attorno alla famiglia e ricordare Ceethusha.

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