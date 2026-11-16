Incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, a Grignasco, dove due automobili si sono scontrate all’incrocio tra via Cavour e via Sandro Pertini. A essere coinvolte sono state una Fiat Panda e una Mercedes, entrambe finite ai margini della carreggiata in seguito all’impatto. Una donna è stata trasportata in ospedale per essere sottoposta agli accertamenti del caso.

Lo scontro ha provocato danni consistenti alle vetture, in particolare alla Mercedes, che presenta la parte anteriore pesantemente danneggiata. L’automobile si è fermata in parte sul marciapiede e in parte sull’area verde che costeggia la strada, mentre la Panda è finita sul prato. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso per assistere le persone coinvolte e mettere in sicurezza i mezzi.

Una donna trasportata in ospedale per accertamenti

A necessitare dell’intervento del personale sanitario è stata la donna che viaggiava sulla Fiat Panda. Per prestarle assistenza sono intervenuti i volontari della Croce rossa italiana di Borgosesia, che hanno provveduto alle prime cure sul luogo dell’incidente. Successivamente è stato disposto il trasferimento della donna in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti sulle sue condizioni.

All’incrocio sono arrivati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Romagnano Sesia, impegnati nelle operazioni di assistenza e di messa in sicurezza dei veicoli. Come testimoniano le immagini scattate sul posto, particolarmente evidenti sono i danni alla Mercedes, con il paraurti anteriore divelto e diverse componenti della carrozzeria finite a terra in seguito allo scontro.

La polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Grignasco, ai quali sono affidati i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Gli accertamenti dovranno consentire di chiarire le circostanze dello scontro avvenuto all’incrocio tra le due strade, nonché l’esatta posizione e la direzione di marcia delle automobili prima della collisione.

Le operazioni di soccorso hanno interessato anche le aree verdi e il marciapiede adiacenti alla carreggiata, dove si sono fermate le due vetture. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre si attendono ulteriori informazioni sulle condizioni della donna accompagnata in ospedale. Intanto il bilancio dei danni materiali appare consistente, soprattutto alla luce delle condizioni della Mercedes dopo l’impatto.

Foto Sandro Mori

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