Ponteggi pericolosi nei cantieri dell’Alta Valsesia: tre titolari denunciati dai carabinieri

Tre titolari di imprese denunciati, sei lavoratori identificati e sanzioni per oltre 3.800 euro. È il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Vercelli nei cantieri edili di Scopello e Piode, in Alta Valsesia. Le verifiche hanno interessato complessivamente tre aziende, facendo emergere diverse violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

L’attività ispettiva si è concentrata su due località a forte vocazione turistica, dove la presenza di cantieri richiede particolare attenzione anche per la sicurezza delle persone che frequentano il territorio. L’obiettivo dei militari è stato quello di verificare le condizioni di lavoro e prevenire incidenti, tutelando non soltanto gli operai impegnati nelle attività edili, ma anche cittadini, turisti e passanti.

Ponteggi irregolari e rischio di cadute dall’alto

Le principali irregolarità riscontrate hanno riguardato i ponteggi utilizzati nei cantieri. In alcuni casi è stata accertata l’assenza del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pimus), documento fondamentale per garantire il corretto utilizzo delle strutture. In altre situazioni sono emerse carenze strutturali potenzialmente pericolose per gli operai, con condizioni non conformi alle disposizioni previste dalla normativa.

In uno dei cantieri ispezionati, in particolare, i carabinieri hanno rilevato una distanza superiore ai 20 centimetri tra le tavole di calpestio del ponteggio e la parete dell’edificio. Uno spazio che può rappresentare un concreto rischio di caduta nel vuoto per chi lavora in quota. La stessa apertura può inoltre favorire la caduta di attrezzi o materiali, mettendo in pericolo anche gli addetti presenti ai livelli inferiori.

Attenzione anche alla sicurezza di turisti e passanti

Le verifiche non si sono limitate alle condizioni dei ponteggi. I militari hanno controllato anche l’organizzazione della viabilità interna ai cantieri e le modalità con cui vengono depositati e conservati i materiali da costruzione. Particolare attenzione è stata dedicata alla corretta delimitazione delle aree di lavoro, un elemento essenziale per evitare che persone estranee alle attività possano accedere a zone potenzialmente pericolose.

In località turistiche come Scopello e Piode, la presenza di visitatori e passanti rende particolarmente importante l’adozione di adeguate misure di protezione. Le recinzioni devono impedire l’ingresso ai non addetti ai lavori e contribuire a prevenire possibili incidenti. La sicurezza dei cantieri riguarda quindi sia i lavoratori sia le persone all’esterno, che potrebbero trovarsi inconsapevolmente esposte a situazioni di rischio.

Sanzioni per oltre 3.800 euro e prescrizioni ai titolari

Al termine degli accertamenti, i tre titolari delle imprese controllate sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per violazioni del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Sono state inoltre contestate sanzioni per un importo complessivo superiore a 3.800 euro. I carabinieri hanno impartito specifiche prescrizioni per eliminare le irregolarità e ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza.

L’attività ispettiva ha quindi avuto anche una finalità preventiva e correttiva. Secondo la procedura prevista dalla normativa, l’adempimento delle prescrizioni e il pagamento delle somme dovute potranno consentire l’estinzione delle contravvenzioni contestate. Intanto i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione degli infortuni e garantire il rispetto delle regole nei cantieri del territorio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati