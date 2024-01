Truffano due anziani fingendosi vigile urbano e termoidraulico. Una refurtiva di circa mille euro in ori e preziosi.

Truffano due anziani fingendosi vigile urbano e termoidraulico

Una coppia di pensionati raggirata e derubata da due truffatori che si erano qualificati rispettivamente come agente della polizia locale e come tecnico termoidraulico. E’ accaduto nei giorni scorsi a Vercelli.

Questi i fatti. Davanti alla casa di una coppia di coniugi di 92 e 75 anni si sono presentati due individui i quali, qualificandosicon titoli farlocchi, hanno spiegato che avrebbero dovuto procedere ad un controllo sull’impianto di riscaldamento dell’abitazione.

Derubati dell’oro

Con questa scusa, evidentemente inscenata bene, hanno raggirato le vittime al punto tale da farsi indicare dove fossero custoditi i pochi monili in oro, per un valore complessivo di circa un migliaio di euro, che i due tenevano in casa.

Il passo successivo, logicamente, è stato quello di impossessarsene dopo aver distratto le vittime, ed allontanarsi velocemente dall’abitazione. Sono in corso le indagini finalizzate all’identificazione dei due malfattori, ma le forze dell’ordine ritengono comunque utile ribadire ancora una volta che il migliore antidoto alla commissione di questi atti è l’informazione preventiva verso le potenziali vittime, che i congiunti e le persone a loro vicine non dovrebbero mai far mancare.

Foto d’archivio