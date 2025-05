Truffe agli anziani: tre sospetti denunciati dai carabinieri. Dalla telefonata-trappola alla “finta botta”, le forze dell’ordine bloccano raggiri ai danni di pensionati.

Truffe agli anziani: tre sospetti denunciati dai carabinieri

I carabinieri del Comando provinciale di Vercelli hanno recentemente identificato e denunciato tre persone ritenute responsabili di truffe ai danni di cittadini anziani, grazie al potenziamento dei controlli sul territorio. Gli episodi si sono verificati nei comuni di Arborio, Buronzo e San Germano Vercellese.

Due casi di “truffa dello specchietto” sventati

Nel primo caso, a Buronzo, un malvivente ha tentato di inscenare un finto incidente stradale per ottenere denaro dalla vittima, secondo lo schema della cosiddetta “truffa dello specchietto”. Tuttavia, l’anziano coinvolto ha chiamato prontamente i carabinieri, mettendo in fuga il sospetto, poi identificato e denunciato in un secondo momento.

A Arborio, un episodio simile si è concluso con successo investigativo. In meno di una settimana, i militari sono riusciti a risalire all’identità del presunto truffatore, grazie alle testimonianze e ai rilievi effettuati sul posto. Lo riportano i colleghi di Prima Vercelli.

Truffa del falso incidente a San Germano Vercellese

Nel terzo episodio, i Carabinieri di San Germano Vercellese hanno fermato un uomo sospetto durante un controllo di routine. L’individuo, proveniente da un’altra regione e senza una motivazione plausibile per la sua presenza sul posto, è stato trovato in possesso di due banconote da 50 euro e gioielli in oro, nascosti in una busta.

Le indagini hanno permesso di collegare l’uomo a una “truffa del falso incidente”. Si tratta di una tecnica subdola in cui un complice contatta telefonicamente l’anziana vittima, fingendosi avvocato o carabiniere. E richiede una somma per “liberare” un parente coinvolto in un incidente stradale.

L’anziana vittima, ultraottantenne, è stata identificata e il maltolto le è stato restituito.

Il ruolo cruciale della collaborazione dei cittadini

I tre episodi dimostrano l’efficacia dei controlli sul territorio e l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. I carabinieri raccomandano di non cedere a pressioni emotive, di non consegnare mai denaro a sconosciuti. E di contattare subito il 112 in caso di sospetti.

