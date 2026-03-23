Tubo rotto e fuga di monossido: la polizia salva una famiglia. Sfiorata la tragedia: un pensionato, la figlia e il genero sono finiti al pronto soccorso.

Tubo rotto e fuga di monossido: la polizia salva una famiglia

Tragedia sfiorata l’altra sera a Vercelli, dove tre persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all’interno di un’abitazione in via Prarolo. Si tratta di un uomo anziano, della figlia e del genero: tutti sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

All’origine dell’accaduto ci sarebbe un guasto a un tubo della caldaia domestica, che avrebbe provocato la fuoriuscita del gas senza che nessuno se ne accorgesse. Le esalazioni si sono diffuse nell’appartamento nel corso della serata.

LEGGI ANCHE: Intossicazione da monossido: muore il padre, gravi i due figli

L’allarme dopo la telefonata

A far scattare l’allarme è stata la figlia dell’anziano. Durante una telefonata, aveva percepito qualcosa di insolito nel modo di parlare del padre, apparso confuso. Preoccupata, ha deciso di raggiungerlo insieme al marito. Una volta entrati in casa, però, anche i due hanno iniziato ad accusare i sintomi tipici dell’intossicazione, senza rendersi subito conto della causa.

Nel frattempo era già stato richiesto un controllo alle forze dell’ordine per una situazione ritenuta sospetta. Gli agenti della squadra volante, intervenuti sul posto, hanno individuato rapidamente il problema e trovato i tre in difficoltà.

L’azione di soccorso

Determinante l’intervento dei poliziotti, che hanno provveduto ad aprire le finestre per far arieggiare i locali e a portare all’esterno gli occupanti dell’alloggio. I tre sono stati quindi affidati al personale sanitario e trasferiti al pronto soccorso per accertamenti.

Foto d’archivio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook