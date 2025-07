Tragedia sul Lago Maggiore, morto annegato un turista tedesco. L’uomo stava facendo una passeggiata quando è scomparso dalla vista dei familiari.

Dramma a Verbania nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 4 luglio. Un turista tedesco di 64 anni è stato ritrovato privo di vita nelle acque del Lago Maggiore, nei pressi del teatro “Il Maggiore”, nella zona di Intra.

L’uomo, in vacanza con la famiglia, era scomparso intorno alle 14 durante una passeggiata sul lungolago. Secondo quanto ricostruito, si trovava in compagnia dei familiari quando, all’improvviso, si è allontanato e ha fatto perdere le proprie tracce. Secondo quanto riferito, il 64enne era affetto da una patologia neurodegenerativa.

Scatta l’allarme

Non riuscendo più a rintracciarlo, i parenti hanno allertato le forze dell’ordine. Subito sono scattate le ricerche che hanno coinvolto carabinieri, vigili del fuoco, guardia costiera e la squadra nautica della polizia di Verbania. In supporto alle operazioni è arrivato anche un elicottero da Malpensa, mentre sul posto era presente anche il personale sanitario del 118.

Alla fine è stata una motovedetta della guardia costiera, insieme alla polizia, a individuare il corpo dell’uomo nel lago. I soccorsi purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’uomo probabilmente si è allontanato per pochi istanti dai congiunti ed è caduto in acqua, non riuscendo più a venirne fuori.

Foto d’archivio

