Turista 60enne muore dopo il bagno: tragedia sul Lago Maggiore

Tragedia nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 giugno, a Cannero Riviera, sul Lago Maggiore. Un turista tedesco di 60 anni è deceduto poco dopo le 17 mentre stava tornando verso la spiaggia dopo una nuotata. L’uomo si è improvvisamente accasciato davanti alla moglie, che ha assistito alla scena e ha immediatamente dato l’allarme.

Tra i primi a raggiungere il luogo dell’emergenza è stato un agente della polizia locale presente nelle vicinanze. In pochi minuti sono arrivati anche i sanitari del 118, supportati dai vigili del fuoco e dall’elisoccorso. Nonostante il rapido dispiegamento di mezzi e personale, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile e il decesso è stato constatato sul posto.

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Inutili i tentativi di rianimazione

I soccorritori hanno lavorato a lungo per cercare di salvare il sessantenne. L’agente intervenuto per primo ha praticato le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dell’equipe sanitaria. Sul lido sono poi confluiti anche Guardia costiera, vigili del fuoco e il sindaco Federico Carmine, richiamati dalla gravità dell’accaduto.

L’episodio si verifica alla vigilia dell’avvio del servizio stagionale di sorveglianza balneare affidato ai Giovanniti di Verbania. Oggi, sabato 13 giugno, prendono infatti servizio i bagnini incaricati di presidiare la spiaggia e assistere i frequentatori dell’area. Per tutto il periodo estivo sarà garantita una presenza costante di personale formato per intervenire rapidamente in caso di emergenze e promuovere comportamenti sicuri lungo il litorale.

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