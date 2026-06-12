Elicottero precipita sul Lago Maggiore: muore il pilota, tre turisti feriti

Un elicottero è precipitato nella mattinata di oggi, venerdì 12 giugno, a Solcio di Lesa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Nell’incidente ha perso la vita Adrian Bryner, classe 1954, residente a Lesa e titolare della struttura dalla quale il velivolo era appena decollato. Ferite altre tre persone, tutte straniere, soccorse e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso, le forze dell’ordine e i tecnici incaricati dei rilievi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’elicottero era partito dal giardino di una villa privata situata nei pressi della foce del torrente Erno. A bordo si trovavano quattro persone: il pilota e tre turisti tedeschi che stavano per effettuare un giro panoramico sul Lago Maggiore. Pochi istanti dopo il decollo il velivolo avrebbe urtato alcuni alberi, precipitando al suolo.

La vittima e i feriti

A perdere la vita è stato Adrian Bryner, imprenditore con doppia cittadinanza italiana e svizzera. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il rapido intervento dei soccorritori. La notizia ha rapidamente fatto il giro della zona, suscitando profondo cordoglio tra i residenti e tra quanti conoscevano il proprietario della villa.

Le altre tre persone a bordo sono invece sopravvissute allo schianto. Un uomo di 58 anni e una donna di 57 anni sono stati trasportati in elisoccorso all’ospedale di Novara in codice giallo per traumi fisici. Un giovane di 24 anni, che ha riportato contusioni, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. Nessuno dei tre sarebbe in pericolo di vita.

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Indagini sulle cause dello schianto

L’allarme è stato lanciato da un passante che avrebbe assistito alle fasi successive all’incidente. Nel giro di pochi minuti l’area è stata raggiunta dai mezzi di emergenza e messa in sicurezza per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. I resti dell’elicottero sono stati sequestrati e sono in corso accertamenti sulla documentazione tecnica del mezzo, sulle autorizzazioni e sulle condizioni operative del volo. L’obiettivo è comprendere se si sia trattato di un guasto, di una manovra sfortunata o di altri fattori che possano aver contribuito alla tragedia.

Comunità sotto choc

La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Lesa e dell’intero territorio del Lago Maggiore. L’incidente si è verificato in una zona molto frequentata da residenti e turisti, rendendo ancora più forte l’impatto emotivo dell’accaduto.

Nelle prossime ore saranno gli accertamenti tecnici e le eventuali testimonianze raccolte dagli inquirenti a chiarire cosa sia successo nei drammatici istanti successivi al decollo. Resta il dolore per una vita spezzata e per una tragedia che ha trasformato un’escursione panoramica in un evento fatale. Lo riporta il Corriere di Novara.

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