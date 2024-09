Ubriaca al volante si schianta contro un muro. Denunciata una 71enne. Poco dopo ha infastidito i clienti di un supermercato.

Ubriaca al volante si schianta contro un muro. Denunciata una 71enne

Prima ha un incidente e viene denunciata per guida in stato di ebbrezza. Poi viene di nuovo “beccata” dai carabinieri mentre sta infastidendo la clientela di un supermercato. E’ stata una giornata intensa quella di domenica per una donna di 71 anni che evidentemente aveva alzato troppo il gomito. E’ accaduto nella zona di Verbania.

In un primo momento, messasi al volante, ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro il muro di cinta di un’abitazione, per fortuna senza conseguenze per il suo stato di salute. I carabinieri accorsi per i rilievi l’hanno invitata a sottoporsi al test dell’etilometro. E hanno constatato che aveva un tasso alcolico oltre i limiti di legge, così che la donna è stata denunciata.

La chiamata dal market

La donna ha rifiutato il ricovero al pronto soccorso, e si è allontanata autonomamente. Qualche ora più tardi i carabinieri sono dovuti intervenire in un supermercato della zona, chiamati perché c’erauna donna che infastidiva la clientela. Giunti sul posto, i militari hanno constatato con sorpresa che si trattava della stessa 71enne che avevano soccorso poco prima.

