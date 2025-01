Uccide la compagna a fucilate e poi si toglie la vita. Nuovo caso di omicidio e suicidio, ancora oscure le ragioni della tragedia.

Uccide la compagna a fucilate e poi si toglie la vita

Ha ucciso la compagna sparandole addosso con un fucile da caccia, regolarmente registrato. Dopo di che ha rivolto l’arma contro se stesso e si è tolto la vita. Ennesimo caso di omicidio e suicidio nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 14 gennaio, a Rivoli, nel Torinese.

L’uomo protagonista della tragedia era un pensionato di 85 anni. Da parecchio tempo conviveva con una compagna di 57 anni, di origini romene.

Partite subito le indagini

Sul luogo della tragdia, l’abitazione dei due conviventi, è arrivato il personale sanitario, ma non ha potuto far nulla per le due vittime. Sui fatti sono subito partite le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Rivoli e del Nucleo investigativo di Torino.

Pochi dubbi sulla dinamica della tragedia. Molti interrogativi invece sulle ragioni che hanno spinto l’uomo a un gesto così tragico. I due non erano sposati ma, come accennato, erano da tempo compagni di vita.Una coppia caratterizzata da una significativa differenza di età tra i due, ma non è detto che sia nato da qui il raptus che ha fatto scattare l’uomo. Si indaga anche su eventuali disappunti che la coppia potesse aver manifestato nel corso della loro convivenza.

