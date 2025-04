Ultraleggero partito da Torino precipita in Liguria: due morti. Il velivolo avrebbe sfiorato gli alberi e sarebbe poi sparito nella nebbia.

Ultraleggero partito da Torino precipita in Liguria: due morti

Alcuni testimoni raccontano di aver visto il velivolo sfiorare le cime degli alberi e poi sparire nella nebbia. Poi si è saputo che era precipitato, con le due persone a bordo che hanno perso la vita. Tragedia dell’aria nel pomeriggio di oggi in provincia di Genova, dove è caduto un ultraleggero decollato da Torino.

Più precisamente, il velivolo è precipitato nella zona di Isola del Cantone, nell’entroterra genovese. Nel primo pomeriggio di oggi l’area era caratterizzata da un’intensa foschia che potrebbe aver influito sulla navigazione dell’aereo.

LEGGI ANCHE: Incidente aereo nel Vercellese, si ribalta un ultraleggero. LE FOTO

La ricerca del velivolo

Scattato l’allarme, sono iniziate le ricerche del velivolo che non dava più notizie di sé. Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, il soccorso alpino e i carabinieri, mentre l’elisoccorso di Alessandria è stato allertato ma non è stato necessario il suo intervento, non essendoci sopravvissuti.

Quando infatti gli operatori hanno rinvenuto i rottami del velivolo, era stato subito chiaro che per l’equipaggio non c’era nulla da fare. Tra l’altro, i vigili del fuoco hanno anche dovuto domanre le fiamme che avvolgevano l’abitacolo. Ora si cerca di capire che cosa abbia determinato l’incidente.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook