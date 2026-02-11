Una comunità che si stringe attorno al carabiniere trovato senza vita. La zona di Chivasso sotto choc per un militare di appena 45 anni.

E’ stato celebratro l’altro giorno il funerale di Antonio Del Vecchio, il carabiniere la cui scomparsa ha lasciato un vuoto profondo in tutto il Chivassese. La cerimonia funebre ha visto una partecipazione straordinaria, segno dell’affetto e della stima che il militare aveva saputo seminare durante la sua vita e la sua carriera.

Il militare era stato trovato senza vita nella propria autovettura, nei pressi del cimiero cittadino.

Una chiesa gremita di colleghi e cittadini

La città si è fermata per accompagnare Del Vecchio nel suo ultimo viaggio. Particolarmente toccante la presenza dei colleghi in divisa, presenti per rendere omaggio a un uomo che ha servito lo Stato con dedizione.

Tra le autorità militari il capitano Urbano Marrese, comandante della compagnia, visibilmente commosso, insieme a numerosi rappresentanti dell’Arma. Alla funzione hanno preso parte anche i rappresentanti della polizia di Stato e dei vigili del fuoco. Lo riporta Prima Chivasso.

La messa celebrata dal cappellano militare

La messa è stata celebrata dal cappellano militare don Diego Maritano, che ha officiato la funzione insieme al parroco di Chivasso, don Davide Smiderle.

Anche il mondo della politica locale ha voluto testimoniare la propria vicinanza alla famiglia. In prima fila il sindaco Claudio Castello, accompagnato da diversi amministratori sia di maggioranza che di minoranza. Oltre alle autorità, sono stati tantissimi i cittadini chivassesi (e molti arrivati dai comuni limitrofi) che hanno voluto affollare la chiesa e il sagrato.

