Una comunità sotto choc per la scomparsa di una mamma di soli 39 anni

Un dolore che ha attraversato tutta la comunità. Viene celebrato nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 aprile, il funerale di Allegra Maria Conte, giovane donna di appena di 39 anni, madre di tre bambine. La donna viveva a Chivasso e ha cessato di vivere all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, dopo un breve ricovero. Come riportano i colleghi di Prima Chivasso, la notizia della sua improvvisa morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra i familiari, gli amici e quanti l’hanno conosciuta e apprezzata in città.

Allegra Maria era una giovane mamma molto conosciuta e benvoluta nella cittadina del Torinese. In questi giorni numerosi sono i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia, e soprattutto al marito Francesco Ilacqua. Amici, conoscenti e cittadini esprimono il loro sgomento e il loro dolore per questa perdita.

Il ricordo degli amici

Scrive un’amica sui social: «Come si fa a credere ad un qualcosa quando la vita ti porta via così giovane con dei figli ancora da accudire, insegnare, crescerli. Io so cosa si prova a perdere un genitore è un dolore che te lo porti dietro per sempre, ancor di più quando sei piccolo. Ciao Allegra Maria Conte, veglia sulle tue piccole bimbe e dai la forza a fra di superare il tutto». «Non ci sono parole quando la vita ti porta via chi ami, soprattutto quando i tuoi figli contano ancora sui tuoi sogni per crescere».

Allegra Maria ha lasciato il marito Francesco, le figlie, Aurora, Sofia e Ginevra, la mamma Enza, il papà Luciano, le sorelle Carola e Claudia e il fratello Andrea. Il funerale della 39enne viene celebrato oggi pomeriggio alle 15.30 nel duomo a Chivasso. Il feretro sarà poi accompagnato nel cimitero cittadino.

