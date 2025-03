Una domenica di valanghe: quattro sciatori vengono travolti. Le recenti nevicate hanno accentuato il rischio di distacchi in quota.

Non c’è stata solo la valanga che si è staccata nella zona del Passo dei Salati: ieri in Piemonte altre due slavine hanno coinvolti sciatori e mobilitato numerose squadre di soccorritori. Per fortuna non ci sono state vittime. Le due valanghe si sono staccate nelle zona di Pragelato e Salbertrand, coinvolgendo in totale quattro persone. Sul posto hanno operato per ore le guide del Soccorso alpino e speleologico piemontese insieme ai sanitari del servizio di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

A Salbertrand una persona è rimasta semisepolta, riportando un infortunio fortunatamente non grave. L’uomo si trovava con una compagna di gita che fortunatamente è stata risparmiata dalla valanga e ha chiamato i soccorsi. Durante il trascinamento a valle l’uomo ha riportato una sospetta frattura a un arto inferiore e svariati altri traumi ma fortunatamente non è stato completamente sepolto dalla neve.

La valanga di Pragelato

A Pragelato sono stati tre gli sciatori investiti dalla valanga, ma solo uno infortunato, raggiunto da una sanitaria del Soccorso alpino che ne ha valutato le condizioni. Presentava forte dolore nella zona del bacino e un principio di ipotermia. E’ stato imbarellato e trasferito a valle su toboga.

I due compagni dell’infortunato sono invece rimasti in buone condizioni, ma uno di loro ha perso l’attrezzatura nella valanga e ha dovuto tornare a valle con un paio di racchette da neve che gli hanno portato i soccorritori.

