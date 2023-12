Una pensionata di 68 anni investita e uccisa dal treno in corsa. La tragedia all’altezza di un passaggio a livello in paese.

Non è ancora chiaro se volesse attraversare il binario e non si è accorta dell’arrivo del treno, o se invece dietro a questa tragedia ci sia la volontà di farla finita. Sta di fatto che all’alba di ieri, lunedì 11 dicembre, una pensionata è stata travolta e uccisa da un treno di passaggio a Roccavione, centro in provincia di Cuneo.

La donna aveva 68 anni. All’altezza di un passaggio a livello (regolarmente chiuso), è stata investita da un convoglio regionale diretto a Cuneo.

L’arrivo dei soccorritori

E’ subito scattato l’allarme, e sul posto si sono portati gli operatori del 118 e le forze dell’ordine, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. Il medico legale ne ha constatato il decesso. La circolazione ferroviaria è stata a lungo interrotta, con l’introduzione di bus sostitutivi.

Intanto sono iniziatite le indagini da parte dei carabinieri della zona, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio e i movimenti della donna nella mattinata di ieri.

