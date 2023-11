Scompare da casa e si lascia travolgere dal treno. Dopo ore di ricerche, la scoperta del corpo senza vita lungo la linea ferroviaria.

Scompare da casa e si lascia travolgere dal treno

Si era allontanata da casa senza dare spiegazioni. Non era la prima volta, e si sapeva che soffriva di depressione. Visti i precedenti, sono scattate subito le operazioni di ricerca per una donna di 54 anni residente a Molare, nell’Alessandrino.

Nel corso dell’operazione, avvenuta nella giornata di ieri, lunedì 20 novembre, sono stati impiegati molti uomini dei vigili del fuoco, carabinieri, Protezione civile, Aib e vari volontari. In aggiunta, un elicottero dutato di termicamere e unità cinofile. Si è battuta tutta la zona, strade e aree boschive.

La tragica scoperta

Alla fine il corpo ormai senza vita è stato scoperto in una galleria della ferrovia, nel tratto tra Ovada e Acqui Terme. Evidentemente si era fatta travolgere da un convoglio in transito, ma il macchinista non si era accorto di nulla.

La linea ferroviaria è stata a lungo interrotta, al fine di portare via il corpo della donna e raccogliere elementi che possano aiutare a ricostruire le sue ultime ore di vita.

