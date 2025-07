Uomo aggredito dai suoi tre cani: ricoverato in ospedale. Il fatto nel Vercellese, il ferito è arrivato al pronto soccorso con codice giallo.

Uomo aggredito dai suoi tre cani: ricoverato in ospedale

Momenti di paura nella mattinata di ieri, domenica 6 luglio, in una casa del centro di Ronsecco. Qui un uomo è stato aggredito e morsicato dai suoi tre cani. Secondo quanto si apprende, l’allarme sarebbe stato lanciato da un familiare. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trovato l’uomo dolorante e lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

Ferite da non sottovalutare

Il codice giallo indica una situazione di media gravità: l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato ferite rilevanti. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto, né si sa se siano intervenuti anche i carabinieri o i servizi veterinari dell’Asl per verificare le condizioni degli animali.

L’episodio riporta alla mente la tragica vicenda di Palazzolo, avvenuta nel maggio dello scorso anno, quando un bambino perse la vita dopo essere stato azzannato dal pitbull di famiglia. In quel caso, l’esito fu fatale e scosse profondamente l’opinione pubblica. A Ronsecco, fortunatamente, il peggio è stato evitato, ma resta alta l’attenzione su casi di aggressioni domestiche da parte di animali di proprietà.

Foto d’archivio

