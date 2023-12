Uomo di 61 anni muore dopo un volo dal balcone di casa. I soccorritori non hanno potuto fare nulla: probabile che si tratti di un gesto volontario.

Uomo di 61 anni muore dopo un volo dal balcone di casa

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Si tratta di un 61enne residente a Biella, morto l’altra sera dopo un volo dal balcone di casa. E’ probabile, secondo le prime indagini, che si tratti di un gesto volontario. Appare invece più difficile che sia stata una disgrazia.

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è stato dato da alcuni passanti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti poco dopo gli operatori sanitari del 118 e una pattuglia di carabinieri. Per l’uomo però, come accennato, non c’era nulla da fare, salvo constatarne l’avvenuto decesso. I militari hanno eseguito i rilievi di prassi per stabilre la dinamica e le circostanze dell’episodio.