Fuga in contromano sulla A4 dopo un furto: arrestati dalla polizia. In manette una coppia di coniugi: imboccando l’uscita si sono scontrati con un’altra vettura e provocato un incidente dove erano rimaste coinvolte cinque auto.

Individuati ed arrestati dalla polizia due coniugi accusati di essere gli autori di alcuni furti commessi in un centro commerciale del Milanese. Furti a seguito dei quali, intercettati dalle forze dell’ordine, avevano seminato il panico fuggendo contromano in autostrada. Il fatto era accaduto nel mese di agosto.

Avevano anche provocato un incidente

E’ accaduto nei giorni scorsi, quando il personale della polizia di Stato appartenente al Compartimento polizia stradale per il Piemonte ha eseguito, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, due custodie cautelari in carcere ed altrettante perquisizioni personali e locali.

I provvedimenti sono scattaci a carico di una coppia di coniugi, irregolari sul territorio nazionale. Sono accusati di aver percorso l’autostrada A4 Torino-Milano per un tratto in contromano. In paerticolare, dal casello di Arluno a Marcallo Mesero, avevano seminato il panico tra i viaggiatori e causato un grave incidente stradale con ben cinque veicoli coinvolti e quattro feriti, con conseguente chiusura dell’autostrada per diverse ore.