Uomo di 92 anni trovato morto in una roggia

Tragedia nel pomeriggio di lunedì 10 giugno: il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella roggia di via Poma, nel comune di Miagliano, nel Biellese. L’allarme è scattato intorno alle 15, quando alcuni passanti hanno notato il corpo e hanno subito allertato i soccorsi. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri, che hanno avviato le prime indagini per ricostruire l’accaduto. Purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Identificato il corpo

In un primo momento non era nota l’identità della vittima. In serata è arrivata la conferma: si tratta di un uomo di 92 anni, residente a Miagliano. La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, ancora incredula per quanto accaduto.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se dai primi rilievi pare non vi siano segni di violenza sul corpo. In attesa di ulteriori aggiornamenti, l’intera comunità si stringe attorno ai familiari dell’anziano, profondamente scossi dalla tragica perdita.

