Bagno notturno finisce in tragedia: annega a 29 anni in un canale. Era con un amico quando è scomparso nelle acque. Il corpo ritrovato nelle griglie delle turbine.

Bagno notturno finisce in tragedia: annega a 29 anni in un canale

Una tragica fatalità accaduta nel Novarese ha sconvolto la notte tra domenica 8 e lunedì 9 giugno. Marcus Necula, agricoltore 29enne di origine rumena, è annegato nel canale Vigevano, non lontano dal ponte di via Camerona, a Cerano. Come riporta il Corriere di Novara, il giovane si era tuffato per un bagno notturno, forse nel tentativo di sfuggire alla calura estiva. Purtroppo, quel momento di refrigerio si è trasformato in tragedia.

Il ritrovamento del corpo

Il cadavere è stato recuperato attorno alle 2 del mattino dai vigili del fuoco del comando provinciale di Novara, dopo che un amico, presente al momento dell’incidente, aveva dato l’allarme. Il corpo di Marcus è stato trovato bloccato alla griglia di protezione delle turbine della vicina centrale idroelettrica fluviale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. La salma è stata ricomposta presso la camera mortuaria dell’ospedale Maggiore di Novara.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, Marcus si sarebbe tolto i vestiti, indossando solo il costume da bagno, e si sarebbe immerso nelle acque del canale. La zona in cui si è tuffato si trova a monte della centrale idroelettrica: le correnti e le condizioni non favorevoli potrebbero aver contribuito all’incidente.

Un malore improvviso è al momento una delle ipotesi più accreditate: avrebbe impedito al giovane di tornare a riva. A condurre le indagini sono i carabinieri, che stanno ricostruendo gli ultimi istanti di vita del ragazzo.

Chi era Marcus Necula

Marcus Necula era residente in Romania, ma da tempo domiciliato a Cerano, in una cascina nei pressi di via Camerona, dove viveva con un collega. Lavorava come agricoltore ed era conosciuto nella piccola comunità locale.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito chi lo conosceva, suscitando cordoglio e sgomento tra amici, vicini e colleghi. Sconcerto anche tra i parenti in Romania.

