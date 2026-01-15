Uomo travolto dal treno: tragedia nel Novarese lungo la linea Milano-Torino. E’ stato un macchinista a notare il corpo senza vita lungo il binario.

Uomo travolto dal treno: tragedia nel Novarese lungo la linea Milano-Torino

Tragedia nel tardo pomeriggio di ier, mercoledì 14 gennaio, a Trecate, dove una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno lungo la linea ferroviaria Milano-Torino. L’incidente si è verificato intorno alle 18.30, a circa seicento metri dalla stazione cittadina. Lo riporta il Corriere di Novara.

Secondo le prime informazioni, a rimanere travolto sui binari è stato un uomo di mezza età, la cui identità non è ancora stata accertata. Il primo convoglio coinvolto è stato un treno regionale diretto verso Milano. Poco dopo, il macchinista del regionale 2056, in viaggio da Milano verso Torino, ha notato il corpo lungo la linea ferroviaria e ha immediatamente arrestato la marcia del treno.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori

Il macchinista ha attivato il segnale acustico del convoglio, azionato per richiamare l’attenzione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco e un’ambulanza, mentre la polizia ferroviaria, insieme ai carabinieri della compagnia di Novara, ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Per consentire i rilievi delle forze dell’ordine, la circolazione ferroviaria sulla tratta Milano-Torino è stata interrotta a partire dalle 18.30. Il treno regionale 2056, rimasto fermo per diverse ore, ha potuto riprendere il viaggio solo poco prima delle 21.

