Urtato da un’auto mentre viaggiava sul monopattino: muore a 18 anni

E’ morto a 18 anni a seguito di un incidente sul monopattino. L’altro pomeriggio Christian Tufaro stava viaggiando sul suo mezzo elettrico a Orbassano, lungo la circonvallazione esterna del paese.

All’altezza di una rotonda è stato urtato da una Volkswagen ed è finito a terra, picchiando violentemente contro l’asfalto. Subito soccorso, è stato portato d’urgenza al Cto. Presentava traumi molto gravi, ed è arrivato in pronto soccorso con codice rosso.

Il decesso all’ospedale

Purtroppo, nonostante i tentativi degli operatori sanitari, il 18enne non ce l’ha fatta, ed è deceduto circa due giorni dopo l’incidente. Starà ora alla polizia locale di Orbassano stabilire se vi siano responsabilità da parte del conducente della Volkswagen, un cittadino di 47 anni. Probabilmente per lui scatterà la denuncia per omicidio stradale, come atto dovuto. Saranno poi le indagini a stabilire se tale denuncia dovrà decadere o meno.

Intanto i genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi di Christian, che serviranno a salvare altre vite.

