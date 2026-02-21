Ustionata nel rogo della sua casa, muore dopo un mese di agonia. La donna aveva riportato bruciature di secondo e terzo grado.

Non ce l’ha fatta una 68enne di Rivara, nel Canavese, rimasta gravemente ustionata in un incendio che il 22 gennaio aveva distrutto il suo appartamento. Dopo settimane di ricovero nel reparto grandi ustionati del Cto di Torino, il quadro clinico si è aggravato fino al decesso.

Il rogo era divampato alle prime luci dell’alba nell’alloggio al secondo piano di una palazzina. Le fiamme avevano rapidamente avvolto l’abitazione, provocando danni ingenti agli interni e compromettendo parte della struttura dell’edificio.

Gravi ustioni sul corpo della donna

La donna aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 30 per cento del corpo, in particolare alla schiena e agli arti inferiori, oltre a una grave intossicazione da fumo. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, l’avevano stabilizzata prima del trasferimento d’urgenza al Cto, dove era stata ricoverata in terapia intensiva, intubata e sottoposta a cure specialistiche. Sin dai primi momenti, le sue condizioni erano apparse critiche e la prognosi era rimasta riservata.

Nel devastante incendio aveva perso la vita anche il cane della 68enne. Sul posto erano intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Ivrea e Bosconero, con il supporto dei colleghi di Torino, che avevano lavorato a lungo per domare le fiamme e impedire che si propagassero agli edifici vicini.

Indagini ancora in corso

Intanto proseguono gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio. I tecnici dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri, stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio figurano un possibile malfunzionamento della stufa o un corto circuito di un elettrodomestico. Esclusa, al momento, la pista della fuga di gas, non essendosi verificata alcuna esplosione.

