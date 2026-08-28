Val Grande, due escursionisti dispersi: ricerche nella notte

Sono iniziate nella serata di ieri, giovedì 27 agosto, in Val Grande, nell’Ossola, le ricerche di due escursionisti che non hanno fatto ritorno al termine di una traversata. L’allarme è stato lanciato dalla moglie di uno dei due uomini, preoccupata perché non riusciva più a mettersi in contatto con loro e non aveva ricevuto aggiornamenti.

I due avevano raggiunto il bivacco de La Piana, punto di appoggio situato nel territorio selvaggio della Val Grande. Nella giornata di ieri il programma prevedeva la prosecuzione del cammino, con l’uscita dall’area attraverso la Val Loana oppure la Val Rossa. Il mancato rientro ha quindi fatto scattare la macchina dei soccorsi.

Diverse squadre impegnate sul territorio

Le operazioni sono state avviate subito dopo la segnalazione. Nella zona stanno lavorando gli uomini della stazione del Soccorso alpino della Valle Vigezzo, affiancati dai soccorritori della stazione di Domodossola. Alle attività partecipano anche i militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Le squadre stanno concentrando le verifiche lungo i possibili itinerari seguiti dai due escursionisti dopo la partenza dal bivacco. La vastità e le caratteristiche del territorio rendono particolarmente importante ricostruire il percorso scelto per restringere progressivamente l’area nella quale effettuare le ricerche.

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Ricerche ancora in corso

Al momento i due uomini non sono stati rintracciati. Le operazioni proseguono con l’obiettivo di individuare la loro posizione e verificare se abbiano incontrato difficoltà durante il tragitto previsto per lasciare la Val Grande.

Le prossime ore saranno quindi dedicate alla prosecuzione delle ricerche e al controllo dei percorsi compatibili con l’itinerario programmato. L’attenzione dei soccorritori resta concentrata sulla zona attraversata dai due escursionisti prima che si interrompessero i contatti con i familiari.

Foto d’archivio

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