Valanga entra in galleria e blocca la strada tra Gaby e Gressoney

Una valanga è caduta nella tarda mattinata di oggi, domenica 3 marzo, sulla strada regionale 44 per Gressoney, nel comune di Gaby.

La massa di neve, caduta a monte dell’abitato, in località Gattinery, non ha coinvolto nessun automezzo ma ha causato l’interruzione della viabilità.

Come riportano i colleghi di Aosta Sera, sono isolati i comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité.

Impianti sciistici chiusi anche a Cervinia, Valtournenche e nel Monterosa Ski

Così come accaduto in Valsesia e a Bielmonte, le nevicate abbondanti stanno creando non poco lavoro agli addetti agli impianti a fune. Gli impianti di risalita di Breuil-Cervinia e Valtournenche resteranno chiusi per ragioni di sicurezza e per l’innalzato pericolo valanghe. Cervino Spa in queste ore sta verificando gli accumuli e la consistenza del manto nevoso e ha già iniziato a lavorare con i mezzi per la riapertura delle piste in totale sicurezza – per gli sciatori e gli addetti ai lavori – prevista nella giornata di lunedì 4 marzo.

Sono aperti al pubblico gli impianti e le piste di Torgnon e Chamois. A Pila, sempre per garantire la sicurezza degli sciatori e dei lavoratori, si è decisa l’apertura degli impianti nella parte bassa del comprensorio (la seggiovia Liaison, il tapis roulant Baby Pila e Baby Gorraz) la telecabina Aosta-Pila e il parco giochi sulla neve . Il resto degli impianti di risalita rimane chiuso.

Foto MeteoNews24