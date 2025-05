Valsesiano disperso da due giorni in valle Cervo. Avviate le ricerche, l’auto è stato trovata nella frazione di Montesinaro.

Valsesiano disperso da due giorni in valle Cervo

Preoccupazione in Valsesia per un uomo di circa sessant’anni, residente della zona, che risulta disperso da domenica. L’allarme è scattato solo ieri, lunedì 26 maggio, quando i carabinieri hanno rintracciato la sua auto. Era regolarmente chiusa e posteggiata nei pressi di Montesinaro, una frazione di Piedicavallo, il paese più a monte lungo la valle Cervo.

Ricerche partite in mattinata

Le ricerche sono partite questa mattina con un imponente spiegamento di forze: elicotteri, squadre a terra e personale specializzato stanno battendo l’area, concentrandosi in particolare sulla cresta del Croso, zona nella direzione del Monte Bo, dove parrebbe essersi diretto l’uomo.

Il sessantenne è descritto come un escursionista esperto e ben allenato, un frequentatore abituale delle montagne locali. Nonostante ciò, il fatto che il cellulare risulti spento da tempo rende ancora più complicato il tentativo di agganciare il segnale per localizzarlo.

In attesa di rinforzi

Altre squadre sono in arrivo per intensificare le operazioni, mentre cresce l’apprensione tra amici, familiari e la comunità valsesiana. Le prossime ore saranno decisive per capire come procedere e se ci siano nuove tracce da seguire.

