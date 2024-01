Vandali assaltano e danneggiano quattro treni: ripercussioni sulle linee. Una serie di azioni incredibili, nel fine settimana convogli con meno vagoni.

Vandali assaltano e danneggiano quattro treni: ripercussioni sulle linee

Per tutto il fine settimana alcune corse della linea ferroviaria S6 Novara-Milano-Pioltello potranno viaggiare ma solo a composizione ridotta (cioè con meno vagoni). Il motivo? Perché gli altri vagoni sono stati danneggiati da una serie di gravi atti vandalici che si sono verificati l’altra sera dopo le 19 nella stazione di Corbetta.

Quattro treni presi d’assalto

Come riportano i colleghi di Prima Novara, il treno 24688 Treviglio-Novara è stato assaltato da un gruppo di persone, che ha distrutto finestrini e vetri interni su entrambe le sezioni che componevano il convoglio. Altri atti vandalici sono stati compiuti contro i altri tre convogli, sempre della stessa tratta e sempre usciti con u vetri rotti dopo il passaggio dei vandali.

Sul posto è tempestivamente intervenuta la polizia ferroviaria, ma nel frattempo gli autori del gesto si erano già allontanati. Trenord sta estrapolando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dei treni.

Treni tolti dal servizio

Come accennato, i quattro treni che hanno subìto i vandalismi sono stati tolti dal servizio e condotti nei depositi per la riparazione e il ripristino, che richiederanno diversi giorni. Per questo motivo, spiega l’azienda di trasporto ferroviario, nel fine settimana alcune corse della linea S6 Novara-Milano-Pioltello potranno viaggiare a composizione ridotta.