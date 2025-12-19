Vandali tagliano i fili dell’albero di Natale e lasciano la zona al buio. E’ accaduto l’altra notte nel centro di Cossato.

Atto vandalico l’altra notte nel centro di Cossato, nel Biellese oientale. Ignoti hanno danneggiato l’impianto di illuminazione dell’albero di Natale allestito in piazza della chiesa, recidendo i fili elettrici e causando disservizi su tutta la linea collegata allo stesso contatore.

In un primo momento si era ipotizzato un semplice guasto tecnico, ma i successivi accertamenti hanno chiarito la natura dolosa dell’accaduto. Il danneggiamento ha avuto ripercussioni sull’illuminazione pubblica di un’ampia porzione del centro, interessando l’area compresa tra via Mazzini e piazza Angiono, che è rimasta completamente al buio.

Sarà fatta denuncia

L’amministrazione comunale ha annunciato che verrà presentata denuncia ai carabinieri per risalire ai responsabili. Si tratta di un episodio isolato, il primo di questo genere registrato in città, ma che ha comunque provocato disagi e danni in una zona particolarmente frequentata in questo periodo festivo.

Da ricordare che l’altro giorno anche a Pray è stato vandalizzata una struttura natalizia: si trattava dell’angelo realizzato dalla Pro loco nella piazza del centro commerciale.

