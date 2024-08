Veglia la moglie morta da sei mesi: pensionato indagato per occultamento di cadavere. Un episodio sconcertante e struggente al tempo stesso.

Non si era mai rassegnato a perdere l’amata moglie, morta a seguito di una malattia. E così aveva deciso di tenerla sul letto di casa, dove aveva trascorso gli ultimi tempi della sua esistenza. Una veglia che è proseguita per circa sei mesi, mentre l’uomo diceva a tutti che la donna non poteva più uscire. Un caso assurdo e struggente al tempo stesso, scoperto l’altro giorno dai carabinieri a Casale Litta, centro in provincia di Varese.

A mettere in movimento i carabinieri è stato un cugino, che non riusciva più a mettersi in contatto con la donna, data per viva dal marito.

L’incredibile scoperta

Il parente dunque si è insospettito e ha avvisato l’Arma e il sindaco Graziano Maffioli. Poi la tragica scoperta della verità. In pratica l’uomo, un pensionato di 76 anni, per mesi ha tenuto il corpo della donna, 65 anni, nel letto matrimoniale, ovviando in qualche modo allo sfecelo della decomposizione. E fingendo, prima di tutto con se stesso, che la donna fosse ancora con lui.

Una storia di amore e di disperazione: ma adesso l’uomo dovrà rispondere di occultamento di cadavere.

Foto d’archivio

