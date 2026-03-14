Una ventenne cade da cavallo: è grave in rianimazione a Novara. La giovane ha picchiato violentemente la testa, intervento dell’elicottero del 118.

Una ventenne cade da cavallo: è grave in rianimazione a Novara

Grave incidente nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 marzo, a Masera, nel Vco, dove una ragazza di circa vent’anni è rimasta seriamente ferita dopo una caduta da cavallo. L’episodio si è verificato in via Colonia e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni raccolte, la giovane sarebbe stata sbalzata dall’animale, riportando un trauma cranico nell’impatto con il terreno. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

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L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla ragazza. Dopo averla stabilizzata, i soccorritori hanno disposto il trasferimento urgente in ospedale con l’elicottero, viste le condizioni considerate serie.

La giovane è stata quindi trasportata in codice rosso all’ospedale di Novara, dove è stata presa in carico dai medici e trasferita nel reparto di rianimazione per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Foto d’archivio

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