Il vento sospinge le fiamme, paura anche per case e cascine. VIDEO

Il vento sospinge le fiamme, paura anche per case e cascine. Situazione critica nel Canavese, dove sono attivi due roghi importanti.

Il vento sospinge le fiamme, paura anche per case e cascine

Giornate concitate nel Canavese, dove il vento di queste ore sta alimentando due incendi. Il primo (probabilmente di origine dolosa) è divampato nel territorio delle Vaude, dove sta interessando l’area compresa tra San Carlo e Front. Le fiamme sarebbero partite da Nole per espandersi in breve su una vasta superficie boschiva. Arrivando fino alla zona vicina all’ex poligono militare.

Le fiamme, sospinte da forti raffiche di vento, si sono estese rapidamente nella vegetazione secca. Una densa colonna di fumo è dunque visibile anche a svariati chilometri di distanza.

Vigili del fuoco al lavoro

Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco, affiancate dai volontari dell’Aib, insieme alla polizia locale di Nole e ai carabinieri di Venaria. Le operazioni risultano difficoltose a causa delle condizioni meteo, che favoriscono l’avanzata delle fiamme e rendono complicate le manovre di spegnimento.

A preoccupare maggiormente è la vicinanza della fiamme ad alcune abitazioni e a diversi cascinali. La situazione è costantemente monitorata per evitare che il fuoco possa raggiungere zone abitate. Il meteorologo Andrea Vuolo ha postato anche un video (anche la foto di copertina è stata pubblicata da Vuolo).

Un altro rogo nella zona di Andrate

«Un altro incendio viene segnalato in alto Canavese, ad Andrate, dove le raffiche di vento sfiorano addirittura i 100 chilometri all’ora – riferisce ancora Andrea Vuolo -. Sul posto stanno lavorando cinque squadre dei vigili del fuoco con ben 14 mezzi».

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