Un intervento di chirurgia oncologica eseguito all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli è stato trasmesso in diretta a una platea internazionale di specialisti, durante il 37° Congresso internazionale di chirurgia dell’apparato digerente, organizzato a Roma. Protagonista l’équipe di chirurgia generale dell’Asl di Vercelli, diretta da Vincenzo Adamo, invitata a mostrare una procedura eseguita con tecnologia robotica.

L’evento scientifico, organizzato dal professor Giorgio Palazzini, ha riunito chirurghi provenienti dai cinque continenti. Oltre 150 gli interventi trasmessi dalle sale operatorie degli ospedali selezionati. All’Auditorium del Massimo erano presenti più di 2.000 partecipanti, mentre oltre 100mila professionisti sanitari erano collegati online da tutto il mondo per seguire i lavori del congresso.

Un intervento di tre ore eseguito con il robot Da Vinci

Dalle sale operatorie del quarto piano del Sant’Andrea è stato realizzato un collegamento in diretta durante il quale i chirurghi vercellesi hanno operato una paziente di 51 anni affetta da carcinoma del giunto retto-sigma. L’intervento, durato circa tre ore, ha previsto una resezione eseguita con tecnica mininvasiva robotica, attraverso l’utilizzo del sistema Da Vinci, una delle tecnologie più avanzate in ambito chirurgico.

Gli specialisti collegati al congresso hanno potuto osservare in tempo reale le diverse fasi dell’operazione e confrontarsi con i professionisti impegnati in sala. La chirurgia robotica permette di eseguire manovre con maggiore precisione e minore invasività, favorendo anche tempi di recupero più rapidi. Una tecnologia particolarmente importante nella chirurgia oncologica, dove la delicatezza degli interventi richiede competenze e strumenti altamente specializzati.

L’équipe del Sant’Andrea e il ruolo nella rete oncologica

A eseguire l’intervento sono stati Vincenzo Adamo, Marcello Zago, Chiara Piceni e Francesco Marziali. Quest’ultimo è un medico specializzando della scuola di specializzazione dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, coinvolto nel percorso di collaborazione formativa con la struttura vercellese. Un rapporto che unisce attività chirurgica e formazione specialistica, al quale contribuisce anche Adamo in qualità di docente a contratto.

La partecipazione al congresso rappresenta un nuovo riconoscimento per la struttura complessa di chirurgia generale dell’Asl di Vercelli, già selezionata per le edizioni del 2022 e del 2023. Il reparto è inoltre centro di riferimento regionale della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta per questa patologia. Un ruolo costruito attraverso competenze professionali e innovazione tecnologica, che trova ulteriore conferma nell’invito alla manifestazione internazionale.

Adamo e Ricci: «Un riconoscimento per la nostra chirurgia»

«Essere nuovamente invitati a un congresso di questa rilevanza internazionale rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalla nostra équipe e per il livello di competenza raggiunto dalla chirurgia dell’Asl Vercelli», sottolinea Vincenzo Adamo. La diretta internazionale testimonia, aggiunge, la qualità del percorso clinico, formativo e tecnologico sviluppato negli ultimi anni a beneficio dei pazienti.

Soddisfazione anche da parte del direttore generale dell’Asl di Vercelli, Marco Ricci: «La partecipazione a un evento scientifico seguito da migliaia di professionisti in presenza e online è motivo di grande soddisfazione per la nostra Asl». Secondo Ricci, il palcoscenico internazionale valorizza le competenze dei professionisti dell’ospedale Sant’Andrea e ne conferma il ruolo nella chirurgia oncologica e nell’innovazione al servizio dei cittadini.

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