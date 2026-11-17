Un operaio di 38 anni ha subito la parziale amputazione di un braccio in seguito a un grave infortunio sul lavoro avvenuto alla Amco di Valduggia, azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche e nell’assemblaggio di componenti in ottone. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe ferito nel tentativo di recuperare il proprio telefono cellulare, caduto all’interno di un macchinario.

L’episodio si sarebbe consumato nel giro di pochi istanti, mentre il dipendente si trovava nei pressi di un impianto dotato di nastro trasportatore. Il telefono gli sarebbe scivolato di mano, finendo sulla linea in movimento. Nel tentativo di recuperarlo, il lavoratore sarebbe rimasto agganciato al macchinario, con un braccio intrappolato tra gli ingranaggi.

Il titolare blocca il macchinario e libera il dipendente

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il titolare dell’azienda, che avrebbe assistito alla scena e sarebbe intervenuto immediatamente. L’imprenditore ha provveduto a fermare l’impianto, consentendo così di liberare l’operaio. Il tempestivo arresto del macchinario ha evitato conseguenze peggiori, anche se le lesioni riportate dal trentottenne si sono rivelate particolarmente gravi.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha prestato le prime cure al lavoratore e provveduto a stabilizzarne le condizioni. Il ferito è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgosesia, dove è stato preso in carico dai medici per gli accertamenti e gli interventi necessari a seguito del grave trauma riportato al braccio.

L’operaio non è in pericolo di vita

Il trentottenne è attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Borgosesia. Nonostante le pesanti conseguenze dell’infortunio, le sue condizioni generali non desterebbero preoccupazioni per la sopravvivenza. L’operaio non risulta infatti in pericolo di vita, ma dovrà fare i conti con le conseguenze della parziale amputazione dell’arto rimasto coinvolto nell’incidente.

Quanto accaduto all’interno dello stabilimento di Valduggia è ora oggetto di approfondimenti da parte degli organi competenti. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’accaduto e verificare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

La Procura di Vercelli apre un’inchiesta

Sull’infortunio è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Vercelli. Gli accertamenti dovranno consentire di chiarire l’esatta successione degli eventi, le modalità di funzionamento dell’impianto e le circostanze in cui il dipendente è rimasto ferito. La dinamica dell’incidente resta al vaglio degli inquirenti, che dovranno verificare tutti gli elementi raccolti nello stabilimento.

Tra le prime ipotesi emerse figura quella di una reazione istintiva dell’operaio, che avrebbe cercato di recuperare lo smartphone prima che finisse all’interno del macchinario. Si tratta tuttavia di una ricostruzione che dovrà essere confermata dagli accertamenti. L’inchiesta dovrà fare piena luce sull’episodio, senza anticipare conclusioni sulle eventuali responsabilità.

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