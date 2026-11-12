Si schianta con l’auto del padre e ne denuncia il furto: dai domiciliari finisce in carcere

Avrebbe provocato un incidente stradale dopo essere uscito di casa nonostante fosse agli arresti domiciliari, per poi denunciare il furto dell’automobile nel tentativo di sviare le indagini. È quanto accaduto nei giorni scorsi a Vercelli, dove un giovane è stato denunciato dalla polizia stradale per evasione, simulazione di reato, procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.

A far scattare gli accertamenti è stato un incidente avvenuto in piena notte nel centro cittadino. Un forte boato ha svegliato diversi residenti: una vettura era finita contro alcuni mezzi parcheggiati lungo la strada. Quando sul posto è arrivata una volante della questura, tuttavia, del conducente dell’auto non c’era più traccia. Sono quindi partite le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La telefonata al 112 e la denuncia del furto

Dai primi controlli è emerso che l’automobile coinvolta nell’incidente era intestata a un uomo già noto alle forze dell’ordine e che il veicolo era privo di copertura assicurativa. Pochi minuti dopo, alla sala operativa del numero unico di emergenza 112 è arrivata una telefonata da parte del figlio dell’intestatario, un giovane già sottoposto agli arresti domiciliari.

Il ragazzo ha riferito all’operatore che qualcuno aveva rubato poco prima l’automobile del padre, portandola via dal cortile di casa. Una versione che avrebbe dovuto spiegare il coinvolgimento della vettura nell’incidente e l’assenza del conducente. Gli approfondimenti investigativi hanno però permesso di ricostruire una vicenda ben diversa da quella denunciata dal giovane.

Le telecamere svelano quanto accaduto durante la notte

A fare luce sull’episodio sono stati gli agenti della polizia stradale, attraverso l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza comunali e dalle telecamere private della zona. I filmati avrebbero consentito di documentare gli spostamenti del giovane prima e dopo l’incidente, facendo emergere le incongruenze rispetto alla denuncia presentata telefonicamente al 112.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo sarebbe uscito di casa intorno alle 2, mettendosi al volante dell’automobile del padre. Dopo aver percorso a forte velocità alcune strade del centro di Vercelli, sarebbe finito contro le vetture parcheggiate. A quel punto avrebbe abbandonato il veicolo e fatto ritorno a casa a piedi, prima di denunciare il presunto furto del mezzo.

Revocati i domiciliari: il giovane finisce in carcere

Gli accertamenti condotti dalla polizia stradale hanno quindi portato alla denuncia del giovane per evasione, simulazione di reato, procurato allarme e interruzione di pubblico servizio. La ricostruzione degli spostamenti attraverso le immagini delle telecamere è risultata determinante per individuare il presunto responsabile dell’incidente stradale e chiarire le circostanze della telefonata al numero di emergenza.

La vicenda ha avuto conseguenze anche sulla misura cautelare alla quale il ragazzo era già sottoposto. Alla luce di quanto emerso nel corso degli accertamenti, il giudice ha infatti disposto la revoca degli arresti domiciliari e la custodia cautelare in carcere. Il giovane dovrà ora rispondere delle nuove contestazioni formulate nei suoi confronti in seguito all’episodio avvenuto nel centro di Vercelli.

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