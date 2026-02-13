Vercelli in lutto per Germana Bodo: aveva 52 anni. La donna ha cessato di vivere nell’ospedae cittadino, il funerale è stato celebrato ieri.

Vercelli in lutto per Germana Bodo: aveva 52 anni

Vercelli piange Germana Bodo, conosciuta da tutti come “Germy”, scomparsa all’età di 52 anni. La donna è mancata l’altro giorno all’ospedale cittadino “Sant’Andrea”, dove era ricoverata per un aggravarsi delle sue condizioni, lasciando nel dolore i familiari e quanti le hanno voluto bene.

A darne il triste annuncio sono il marito Vincenzo La Marca, la mamma Silvana, i cognati Salvatore e Annarosa, la zia Laura e tutti i parenti. Una perdita che colpisce profondamente la famiglia e la comunità, che in questi giorni si è stretta attorno ai suoi cari per condividere il cordoglio.

Celebrati ieri i funerali

I funerali sono stati celebrati nella mattinata di ieri, giovedì 12 febbraio, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio, al rione Isola, dove la famiglia viveva. Al termine della celebrazione, Germana è infine stata tumulata nel cimitero di Billiemme.

Già nella serata precedente i conoscenti hanno avuto modo di esprirmere le loro condoglianze alla famgilia in occasione della recita del rosario, che si è tenuta sempre nella chiesa di Sant’Antonio. La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente in città, suscitando commozione tra conoscenti e amici che in queste ore stanno facendo arrivare messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia.

