Addio a Gabriele Torre: 105 anni, uno degli uomini più longevi della provincia di Vercelli

La provincia di Vercelli perde uno dei suoi cittadini più longevi. Oggi, venerdì 6 novembre, è morto all’ospedale Sant’Andrea Gabriele Torre, di 105 anni. Una scomparsa che chiude una vita ultracentenaria, attraversata da trasformazioni profonde della città e del Paese. La notizia arriva a pochi giorni da un altro lutto che riguarda un vercellese capace di superare il secolo di età.

A dare il triste annuncio sono la figlia Patrizia, il cognato con la sua famiglia, i nipoti, i cugini e tutti i parenti. Di Gabriele, in assenza di ulteriori testimonianze biografiche, resta soprattutto il traguardo eccezionale dei 105 anni di vita: un’età raggiunta da pochissime persone, che attraversa più generazioni e accompagna oltre un secolo di storia.

Martedì 10 novembre l’ultimo saluto nel Duomo

Per Gabriele Torre l’ultimo saluto è previsto martedì 10 novembre alle 10.30 nella cattedrale del Duomo di Vercelli. Al termine della celebrazione, la salma sarà tumulata nel cimitero di Billiemme. Una cerimonia per stringersi attorno ai familiari e salutare uno degli uomini che hanno raggiunto un’età particolarmente avanzata nella provincia.

Il rosario sarà recitato lunedì 9 novembre alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria Maggiore, in via Duomo. Sono questi gli appuntamenti indicati dalla famiglia nell’annuncio funebre. Due momenti di preghiera e di commiato per accompagnare l’addio a Gabriele e consentire a quanti lo hanno conosciuto di manifestare vicinanza ai suoi cari.

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Pochi giorni prima era morto Ermede Musso, 104 anni

Soltanto la settimana scorsa, martedì 27 ottobre, Vercelli aveva salutato un altro ultracentenario: Ermede Musso, morto a 104 anni. Nato in città il 16 agosto 1922, aveva superato anche lui il traguardo del secolo. La sua scomparsa è stata ricordata anche dal sito “La voce del marinaio”, che gli ha dedicato un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia.

Ermede ha lasciato il figlio Federico con la moglie Rosella, i nipoti Andrea e Veronica con Nicola e gli altri parenti. I funerali si sono svolti venerdì 30 ottobre alle 10.30 nella chiesa della Regina Pacis, con successiva sepoltura nel cimitero di Billiemme. Due lutti ravvicinati per due famiglie vercellesi, accomunati dalla straordinaria longevità dei loro cari.

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