Lozzolo piange Giuseppe Gonnet, una vita dedicata agli altri

Lozzolo ha perso una delle sue figure più conosciute e amate. Giuseppe Gonnet si è spento sabato 31 ottobre all’ospedale Maggiore di Novara, all’età di 82 anni, circondato dall’affetto dei familiari. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in paese, dove era una presenza familiare e sempre disponibile, apprezzata per la generosità e per il suo instancabile impegno a favore della comunità.

Persona solare, cordiale e pronta a dare una mano, Giuseppe aveva fatto del volontariato una parte importante della propria vita. Il suo entusiasmo accompagnava tante iniziative del paese, dalle manifestazioni popolari ai momenti di aggregazione. Per molti lozzolesi rappresentava un punto di riferimento, una di quelle persone sulle quali si poteva sempre contare quando c’era qualcosa da organizzare.

Dalla Pro loco agli alpini, sempre in prima fila

L’impegno di Giuseppe Gonnet si era sviluppato negli anni in diversi ambiti della vita associativa locale. Era vicino alla Pro loco, al gruppo degli alpini e alle attività dell’oratorio parrocchiale. Ovunque ci fosse bisogno di un aiuto concreto, lui rispondeva presente, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie energie senza cercare riconoscimenti o particolari ringraziamenti.

Una disponibilità che lo aveva reso particolarmente benvoluto e che oggi viene ricordata con affetto da chi aveva condiviso con lui giornate di lavoro, feste e iniziative di solidarietà. Sono tanti i ricordi legati alla sua generosità, al sorriso e alla capacità di partecipare alla vita del paese con entusiasmo. Un esempio di volontariato semplice e autentico, fatto soprattutto di gesti quotidiani.

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Il cordoglio della comunità e l’ultimo saluto

La scomparsa di Giuseppe lascia un grande vuoto soprattutto nella sua famiglia. A piangerlo sono la moglie Luigina, il figlio Simone con Cristina, gli amati nipoti Giada e Davide, il fratello Ezio, il cognato Mario con le rispettive famiglie e tutti i parenti. Attorno a loro si è stretto l’affetto del paese, con numerosi messaggi di vicinanza e di cordoglio arrivati nei giorni successivi alla triste notizia.

Il rosario è stato recitato martedì 3 novembre nella chiesa parrocchiale di Lozzolo, dove mercoledì 4 novembre si sono svolti anche i funerali. Al termine della cerimonia, l’ultimo viaggio verso il cimitero del paese. Di Giuseppe resterà soprattutto il ricordo di una persona generosa, capace di costruire legami profondi e di lasciare un segno nella vita di tanti amici e concittadini.

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