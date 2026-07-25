È morto a 80 anni Angelo Fragonara, figura di riferimento della cultura vercellese e conosciuto in tutta la provincia. Stimato insegnante di materie classiche, negli anni ha ricoperto anche l’incarico di assessore alla cultura del Comune di Vercelli, affiancando all’attività didattica un costante impegno nella promozione della vita culturale cittadina. Negli ultimi anni era presidente dell’associazione Vercelli Viva. Il funerale è stato celebrato l’altro giorno.

Una vita dedicata alla cultura

Per generazioni di studenti il professor Fragonara è stato un docente apprezzato per competenza e passione. Alla scuola ha sempre affiancato un’intensa attività pubblica, mettendo le proprie conoscenze al servizio della città anche attraverso l’esperienza amministrativa come assessore alla cultura.

Il suo nome è rimasto legato a numerose iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale vercellese, contribuendo a mantenere vivo il dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadini.§

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L’impegno con Vercelli Viva

Dal 2023 Fragonara aveva assunto la presidenza di Vercelli Viva, raccogliendo il testimone dell’avvocato Antonino Ruffino, nominato presidente emerito dopo aver guidato a lungo il sodalizio culturale. Il passaggio di consegne era stato pianificato da tempo all’interno dell’associazione.

Sotto la sua guida Vercelli Viva ha proseguito l’organizzazione di conferenze, incontri e iniziative culturali, confermando il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per la diffusione della storia e dell’identità del territorio.

Il cordoglio della città

La notizia della scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo culturale e istituzionale vercellese. Colleghi, amici ed ex allievi ricordano Angelo Fragonara come un uomo di grande preparazione, capace di trasmettere conoscenza e amore per il sapere con discrezione e autorevolezza.

Con la sua scomparsa Vercelli perde un protagonista della propria vita culturale, che ha lasciato un segno significativo sia nell’insegnamento sia nell’impegno civico, contribuendo per decenni alla crescita della comunità.

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