Vercelli si stringe attorno a Mass: il sorriso del dodicenne morto nel Sesia è nel cuore della città

A Vercelli, in questi giorni, diverse realtà cittadine stanno ricordando Mass Fall, il ragazzino di 12 anni morto nelle acque del fiume Sesia. Oratorio San Giuseppe, Centro culturale islamico di Vercelli Assalam e Pro Vercelli For Special hanno affidato ai social e alla comunità parole di dolore e vicinanza alla famiglia.

Il dodicenne era conosciuto in città per il suo sorriso, la sua energia e la passione per il calcio. Frequentava l’oratorio San Giuseppe di via Alberti e la seconda classe della media Avogadro. La sua scomparsa ha colpito profondamente amici, animatori, compagni di scuola e tutte le persone che lo avevano incontrato.

Il ricordo dell’oratorio

«Oggi il nostro cuore è più pesante». Inizia così il messaggio diffuso dall’oratorio San Giuseppe, dove Mass era solito trascorrere parte del suo tempo. La comunità lo ricorda per la voglia di stare con gli amici e per quella passione per il pallone che lo faceva correre felice sul campo.

Per sostenere la famiglia, la parrocchia e il progetto Antidispersione hanno aperto una raccolta fondi scolastica della aedia Avogadro. Il versamento in contanti potrà essere effettuato sabato 6 giugno dalle 15 alle 18 negli uffici dell’oratorio o in sacrestia, dopo la messa delle 18 nella parrocchia di San Giuseppe.

Le raccolte fondi per la famiglia

Domenica 7 giugno Mass sarà ricordato anche durante la funzione delle 11, insieme ai suoi animatori del Centro estivo. Una presenza, la sua, che aveva già lasciato un segno: solo un mese fa aveva manifestato a don Luciano il desiderio di diventare a sua volta animatore.

Una seconda raccolta fondi è stata avviata dal Centro culturale islamico di Vercelli Assalam. Mass frequentava anche la scuola religiosa del centro e la sua famiglia fa parte della comunità. Le offerte serviranno per sostenere le spese quotidiane e per riportare il piccolo Mass nel suo paese. Per informazioni si possono contattare i numeri 328 4390668 oppure 388 9537530.

La lettera della Pro Vercelli For Special

A ricordare Mass è stato anche Alessandro Piccica, responsabile di Pro Vercelli For Special, il progetto di calcio e inclusione promosso dalle bianche casacche. Il ragazzo era uno degli otto atleti da poco tesserati nella nuova sezione Dcps della Pro Vercelli, dedicata al calcio paralimpico e sperimentale.

Nella sua lettera Piccica racconta un ragazzo capace di inserirsi subito nel gruppo, con entusiasmo e generosità. Mass correva dietro al pallone, ma sapeva anche cercare i compagni, coinvolgere chi faceva più fatica e condividere la gioia del gioco. «Dentro il campo siamo tutti uguali», è uno dei passaggi più intensi del ricordo.

La maglia numero 6 resterà sua

Il 23 maggio Mass aveva partecipato al primo torneo in trasferta della storia della Pro Vercelli For Special, a Verbania Suna. Chi era presente ricorda la felicità nei suoi occhi e il modo in cui viveva ogni momento con i compagni. Una giornata che oggi diventa parte della memoria del progetto.

La Pro Vercelli For Special ha deciso che il premio speciale del torneo Silvio Piola For Special, in programma il 13 giugno, porterà per sempre il suo nome: sarà il Premio speciale Mass. Anche la maglia numero 6, indossata dal ragazzo nel torneo, resterà per sempre sua e del suo papà. Nessun altro la indosserà. Lo riporta Prima Vercelli.

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